ETV Bharat / Videos

प.बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर CJI बोले- ‘यह SC के अधिकार को चुनौती देने जैसा, रात 2 बजे तक निगरानी कर रहे थे’ - SUPREME COURT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मालदा की घटना पर SC की नाराजगी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 7:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना की कड़ी आलोचना की, जहां सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देता है और पहली नजर में यह राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल न्यायिक अधिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए एक सोची-समझी चाल लगती है. सीजेआई ने कहा कि वह सुबह 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहे थे और कल की घटना न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश थी, बल्कि इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने की कोशिश थी. मालदा के कालियाचक में बुधवार को गांववालों ने तीन महिलाओं समेत सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया. यह घटना मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाने के विरोध में हुई. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली शामिल थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया.

भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना की कड़ी आलोचना की, जहां सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देता है और पहली नजर में यह राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल न्यायिक अधिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए एक सोची-समझी चाल लगती है. सीजेआई ने कहा कि वह सुबह 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहे थे और कल की घटना न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश थी, बल्कि इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने की कोशिश थी. मालदा के कालियाचक में बुधवार को गांववालों ने तीन महिलाओं समेत सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया. यह घटना मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाने के विरोध में हुई. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली शामिल थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT
WEST BENGAL GOVERNMENT
SECURITY LAPSE
न्यायिक अधिकारी बंधक
SUPREME COURT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.