अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में मंगलवार को गोपाष्टमी पर पवित्र सरोवर के सभी 52 घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे. ब्रह्म घाट और वराह घाट पर महाआरती हुई. इसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई. आध्यात्मिक माहौल में तीर्थ यात्री और पर्यटक उपस्थित रहे. कार्तिक माह में पुष्कर स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं. कार्तिक की एकादशी से पूर्णिमा के 5 दिन काफी विशेष हैं. यही वजह है कि पुष्कर और पवित्र सरोवर में खास सजावट की गई. मंगलवार को सभी 52 घाटों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने दीपदान किया. देर शाम सरोवर में श्रद्धालुओं ने आचमन किया. विदेशी श्रद्धालुओं ने भी आचमन किया एवं आरती में शामिल हुए. आरती से पहले स्थानीय महिलाओं ने घाटों पर मनमोहक रंगोली सजाई. अंधेरा होने पर रंगोली के पास दीपक जलाए. तीर्थ पुरोहित पंडित पुष्कर नारायण पाराशर के अनुसार, गोपाष्टमी पर्व विशेष है. पुष्कर के घाटों पर दीपदान एवं भगवान श्री कृष्ण को छप्पन भोग लगाया.