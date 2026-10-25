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उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार, CM बोले- 'विधायक बंद करें WhatsApp पर बायोडाटा भेजना'

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उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 3:47 PM IST

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जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते हो सकता है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय मांगा.  दरअसल, LG मनोज सिन्हा अस्वस्थ थे और गुरुवार दोपहर को ही श्रीनगर लौटे थे. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कैबिनेट में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ समय से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे. कैबिनेट में आने वाले नए चेहरों के नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. हालांकि, अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है.  

जम्मू-कश्मीर पर लागू होने वाले पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, मुख्यमंत्री को छोड़कर सरकार में अधिकतम आठ मंत्री ही हो सकते हैं. मौजूदा मंत्रिपरिषद में तीन मंत्री जम्मू से और दो कश्मीर से हैं. फिलहाल, कैबिनेट में तीन पद खाली हैं. एक पद कांग्रेस को ऑफर किया गया है, जिसने अब तक कई कारणों से सरकार से दूरी बना रखी है.  

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते हो सकता है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय मांगा.  दरअसल, LG मनोज सिन्हा अस्वस्थ थे और गुरुवार दोपहर को ही श्रीनगर लौटे थे. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कैबिनेट में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ समय से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे. कैबिनेट में आने वाले नए चेहरों के नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. हालांकि, अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है.  

जम्मू-कश्मीर पर लागू होने वाले पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, मुख्यमंत्री को छोड़कर सरकार में अधिकतम आठ मंत्री ही हो सकते हैं. मौजूदा मंत्रिपरिषद में तीन मंत्री जम्मू से और दो कश्मीर से हैं. फिलहाल, कैबिनेट में तीन पद खाली हैं. एक पद कांग्रेस को ऑफर किया गया है, जिसने अब तक कई कारणों से सरकार से दूरी बना रखी है.  

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