दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM उमर अब्दुल्ला, राज्य के दर्जे समेत इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से ही पूर्ण राज्य की बहाली की मांग लगातार हो रही है.

हालांकि, यह मुलाकात सिर्फ राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं रही. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, बैठक में जम्मू-कश्मीर की शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने, आरक्षण व्यवस्था के युक्तिकरण, प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई.