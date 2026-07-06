ओडिशा में चुनाव से पहले प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से करीब 20 लाख नाम हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन के अनुसार हटाए गए नामों में मृत मतदाता, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट एंट्री और सत्यापन में अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं. वहीं बीजेडी का दावा है कि करीब 27 लाख नाम सूची से बाहर हुए हैं और कई योग्य मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं. कांग्रेस ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चलाया गया है.