ओडिशा में 20 लाख वोटरों के नाम हटे, मतदाता सूची पर BJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल - ODISHA VOTER LIST
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Published : July 6, 2026 at 2:10 PM IST
ओडिशा में चुनाव से पहले प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से करीब 20 लाख नाम हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन के अनुसार हटाए गए नामों में मृत मतदाता, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट एंट्री और सत्यापन में अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं. वहीं बीजेडी का दावा है कि करीब 27 लाख नाम सूची से बाहर हुए हैं और कई योग्य मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं. कांग्रेस ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चलाया गया है.
ओडिशा में चुनाव से पहले प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से करीब 20 लाख नाम हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन के अनुसार हटाए गए नामों में मृत मतदाता, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट एंट्री और सत्यापन में अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं. वहीं बीजेडी का दावा है कि करीब 27 लाख नाम सूची से बाहर हुए हैं और कई योग्य मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं. कांग्रेस ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चलाया गया है.