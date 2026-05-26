ओडिशा: कालाहांडी में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत - 6 PEOPLE DIED IN SEPTIC TANK
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Published : May 26, 2026 at 6:20 PM IST
ओडिशा के कालाहांडी में एक सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई. यह घटना जिले के मदनपुर रामपुर इलाके के गौड़ा करलाखुंटा गांव में हुई. मरने वालों में तीन राजमिस्त्री, एक मजदूर, एक मकान मालिक और उसका बेटा शामिल हैं. इस घटना में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह दुखद घटना तब हुई जब मजदूर सेंटरिंग का सामान हटाने के लिए नए बने टॉयलेट टैंक में घुसे थे. बताया जा रहा है कि दम घुटने के बाद वे टैंक के अंदर बेहोश हो गए. एक के बाद एक, दूसरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और टैंक में घुस गए, लेकिन वे भी बेहोश हो गए. सूचना मिलने के बाद, स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने सभी पीड़ितों को टैंक से बाहर निकाला. उन्हें तुरंत मदनपुर रामपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. वहीं, घायल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है. मदनपुर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कालाहांडी जिले के मदनपुर रामपुर में एक निर्माणाधीन स्थल पर हुए दुखद हादसे में छह लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है.
ओडिशा के कालाहांडी में एक सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई. यह घटना जिले के मदनपुर रामपुर इलाके के गौड़ा करलाखुंटा गांव में हुई. मरने वालों में तीन राजमिस्त्री, एक मजदूर, एक मकान मालिक और उसका बेटा शामिल हैं. इस घटना में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह दुखद घटना तब हुई जब मजदूर सेंटरिंग का सामान हटाने के लिए नए बने टॉयलेट टैंक में घुसे थे. बताया जा रहा है कि दम घुटने के बाद वे टैंक के अंदर बेहोश हो गए. एक के बाद एक, दूसरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और टैंक में घुस गए, लेकिन वे भी बेहोश हो गए. सूचना मिलने के बाद, स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने सभी पीड़ितों को टैंक से बाहर निकाला. उन्हें तुरंत मदनपुर रामपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. वहीं, घायल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है. मदनपुर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कालाहांडी जिले के मदनपुर रामपुर में एक निर्माणाधीन स्थल पर हुए दुखद हादसे में छह लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है.