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हरियाली की अलख जगा रहे बिस्वनाथ प्रधान, स्कूल के प्यून ने लगा डाले 5 लाख पेड़ - THE TREE MAN OF ORISHA

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हरियाली की अलख जगा रहे बिस्वनाथ प्रधान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 9:20 PM IST

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ओडिशा के पुरी जिले के पिपिली क्षेत्र में बिस्वनाथ प्रधान नाम के एक समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल कायम की है. इसके बाद भी बिस्वनाथ प्रधान को सरकारी सम्मान या पुरस्कार अभी तक नहीं मिल सका है, जिसके वह हकदार हैं.

सड़क के दोनों ओर कतार से लगे सैकड़ों पेड़ों का नजारा पिपिली पोपरंगा पंचायत में देखा जा सकता है. यह सब कर दिखाया है महज एक व्यक्ति बिस्वनाथ प्रधान ने. वह पिपिली पोपरंगा हाई स्कूल में चपरासी का काम करने से इतर बंजर जमीन पर पौधे लगाकर उसे हरा-भरा कर दिया है. अब यह पौधे बड़े-बड़े पेड़ बन चुके हैं. इसी वजह से उनको आज 'ट्री मैन' के नाम से जाना जाता है.

ओडिशा के पुरी जिले के पिपिली क्षेत्र में बिस्वनाथ प्रधान नाम के एक समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल कायम की है. इसके बाद भी बिस्वनाथ प्रधान को सरकारी सम्मान या पुरस्कार अभी तक नहीं मिल सका है, जिसके वह हकदार हैं.

सड़क के दोनों ओर कतार से लगे सैकड़ों पेड़ों का नजारा पिपिली पोपरंगा पंचायत में देखा जा सकता है. यह सब कर दिखाया है महज एक व्यक्ति बिस्वनाथ प्रधान ने. वह पिपिली पोपरंगा हाई स्कूल में चपरासी का काम करने से इतर बंजर जमीन पर पौधे लगाकर उसे हरा-भरा कर दिया है. अब यह पौधे बड़े-बड़े पेड़ बन चुके हैं. इसी वजह से उनको आज 'ट्री मैन' के नाम से जाना जाता है.

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THE TREE MAN OF ORISHA
SCHOOL PEON PLANTED 5 LAC TREES
पिपिली के बिस्वनाथ प्रधान
ENVIRONMENT CONSERVATION
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