ओडिशा के इंजीनियर की अनोखी पहल, विलुप्त हो रही 'गौरैया' को बचाने के लिए बांट रहे मुफ्त घोंसले

बढ़ते कंक्रीट के जंगलों के कारण हमारे घरों और आंगनों से चहचहाने वाली गौरैया धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं, लेकिन ओडिशा के संबलपुर में एक शख्स ने इन्हें वापस लाने की ठान ली है. पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर सुब्रत नाथ पिछले 3-4 सालों से गौरैया के संरक्षण की एक बेहद खास मुहिम चला रहे हैं. सुब्रत खुद अपने हाथों से पक्षियों के लिए सुरक्षित घोंसले तैयार करते हैं और स्थानीय लोगों को मुफ्त में बांटते.

सुब्रत की यह मुहिम अब उनके घर से निकलकर संबलपुर के 'ऑक्सीजन हाउस' यानी बुधराजा रिजर्व फॉरेस्ट तक पहुंच गई है. युवाओं और वॉलंटियर्स की मदद से पेड़ों पर घोंसले लगाए जा रहे हैं और उनके लिए दाना-पानी का इंतजाम किया जा रहा है. इस शानदार पहल से इलाके में गौरैयों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.