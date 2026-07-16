पुरी : ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा आज 16 जुलाई (गुरुवार) को शुरू हो रही है. इस भव्य उत्सव में देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं. पुरी रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा से लेकर सभी तरह के व्यापक इंतजाम किए गए है. भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक मानी जाती है. हर साल पुरी में निकलने वाली इस यात्रा में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. मान्यता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं. ये पल अलौकिक, अद्भुत और भावुक करने वाला होता है.

श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने जगन्नाथ रथयात्रा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है. इस तय कार्यक्रम के अनुसार, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पारंपरिक पाहंडी सुबह 9:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी. इसके साथ ही तीनों रथों का खींचना शाम 4 बजे प्रारंभ किया जाएगा.