ETV Bharat / Videos

तीन स्कूली छात्रों ने बनाया लाइफ सेविंग एप: खतरे से 80 मीटर पहले बजाएगा सायरन - UNIQUE LIFE SAVING APP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तीन स्कूली छात्रों ने बनाया लाइफ सेविंग एप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओड़िशा के नुआपाड़ा में बुधिकोमा पंचायत हाई स्कूल के तीन छात्रों कन्हैया राउत, साईस्वराज पांडा और शंभु सुना ने शिक्षक देवराज धिंडा की मदद से एक लाइफ सेविंग मोबाइल एप  बनाया है. उन्होंने इसका नाम 'सतर्कता संकेत' रखा है. अगर किसी वाहन में ये ऐप इंस्टॉल है तो हादसा संभावित क्षेत्र में वाहन के जाते ही ड्राइवर को अलर्ट करना शुरू कर देगा. एप बनाने वाले छात्रों का दावा है कि यह एप सड़क हादसों से जिंदगियां बचाएगा.  

छात्रों ने इस एप को बनाने में एर्ड्यूनो यूनो बोर्ड, जंपर वायर, बजर, ब्लूटूथ मॉड्यूल और सेंसर का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, अगर हादसा हो भी जाता है तो ये ऐप उस लोकेशन को ट्रैक कर ड्राइवर के परिवार वालों को मैसेज भेज देगा.    

छात्रों की कोशिश है कि इस एप में कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएं, जो यूजर्स को ये बताए कि सामने से आ रहे वाहन की स्पीड क्या है. ये चीजें इस एप को और भी खास बना देंगी.  

ओड़िशा के नुआपाड़ा में बुधिकोमा पंचायत हाई स्कूल के तीन छात्रों कन्हैया राउत, साईस्वराज पांडा और शंभु सुना ने शिक्षक देवराज धिंडा की मदद से एक लाइफ सेविंग मोबाइल एप  बनाया है. उन्होंने इसका नाम 'सतर्कता संकेत' रखा है. अगर किसी वाहन में ये ऐप इंस्टॉल है तो हादसा संभावित क्षेत्र में वाहन के जाते ही ड्राइवर को अलर्ट करना शुरू कर देगा. एप बनाने वाले छात्रों का दावा है कि यह एप सड़क हादसों से जिंदगियां बचाएगा.  

छात्रों ने इस एप को बनाने में एर्ड्यूनो यूनो बोर्ड, जंपर वायर, बजर, ब्लूटूथ मॉड्यूल और सेंसर का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, अगर हादसा हो भी जाता है तो ये ऐप उस लोकेशन को ट्रैक कर ड्राइवर के परिवार वालों को मैसेज भेज देगा.    

छात्रों की कोशिश है कि इस एप में कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएं, जो यूजर्स को ये बताए कि सामने से आ रहे वाहन की स्पीड क्या है. ये चीजें इस एप को और भी खास बना देंगी.  

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIQUE LIFE SAVING APP
लाइफ सेविंग एप
SATARKA SANKET APP
APP PREVENTS ACCIDENT
UNIQUE LIFE SAVING APP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान जारी, सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

January 31, 2026 at 10:24 PM IST
Kendrapara Women Redefine Self-Reliance

केंद्रपाड़ा की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता को दी नई परिभाषा, नारियल के कचरे से क्राफ्ट बनाकर कर रहीं कमाई

January 30, 2026 at 10:50 PM IST
NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द

NCP के दोनों गुटों का मर्जर जल्द, पार्टी नेताओं का दावा, पहले से चल रही है बातचीत

January 30, 2026 at 10:48 PM IST
अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, 'कांग्रेस ने असम को बंदूकों, गोलियों और मौतों के अलावा क्या दिया'?

January 30, 2026 at 10:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.