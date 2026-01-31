ओड़िशा के नुआपाड़ा में बुधिकोमा पंचायत हाई स्कूल के तीन छात्रों कन्हैया राउत, साईस्वराज पांडा और शंभु सुना ने शिक्षक देवराज धिंडा की मदद से एक लाइफ सेविंग मोबाइल एप बनाया है. उन्होंने इसका नाम 'सतर्कता संकेत' रखा है. अगर किसी वाहन में ये ऐप इंस्टॉल है तो हादसा संभावित क्षेत्र में वाहन के जाते ही ड्राइवर को अलर्ट करना शुरू कर देगा. एप बनाने वाले छात्रों का दावा है कि यह एप सड़क हादसों से जिंदगियां बचाएगा.

छात्रों ने इस एप को बनाने में एर्ड्यूनो यूनो बोर्ड, जंपर वायर, बजर, ब्लूटूथ मॉड्यूल और सेंसर का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, अगर हादसा हो भी जाता है तो ये ऐप उस लोकेशन को ट्रैक कर ड्राइवर के परिवार वालों को मैसेज भेज देगा.

छात्रों की कोशिश है कि इस एप में कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएं, जो यूजर्स को ये बताए कि सामने से आ रहे वाहन की स्पीड क्या है. ये चीजें इस एप को और भी खास बना देंगी.