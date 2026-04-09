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बांग्लादेश की जेल में पांच साल से कैद है ओडिशा का युवक, बच्चे दादी से पूछ रहे- 'कब आएंगे हमारे पापा?', मां का रो-रो कर बुरा हाल - ODISHA MAN IN BANGLADESH JAIL

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बांग्लादेश की जेल में ओडिशा का युवक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 11:04 PM IST

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ओडिशा का एक व्यक्ति बांग्लादेश में 5 साल से जेल में है. उसकी मां ने सरकार से उसकी वापसी की गुहार लगाई है. उसके दो बच्चे हैं, पत्नी मर चुकी है. उसकी मां बड़ी मुश्किल से पोता और पोती का पालन पोषण कर रही है. वो अपने बेटे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है. ये शख्स एक दिन घर से मजदूरी के लिए निकला. लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार को उसके पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी मिली. परिवार ने उससे संपर्क किया. लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं हुआ. वो व्यक्ति गलती से बांग्लादेश की सीमा लांघ गया. जहां सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया. परिवार को कुछ समय बाद उसके बांग्लादेश में होने की खबर मिली. अब परिवार उसको वापस लाने की मांग कर रहा है.

ओडिशा का एक व्यक्ति बांग्लादेश में 5 साल से जेल में है. उसकी मां ने सरकार से उसकी वापसी की गुहार लगाई है. उसके दो बच्चे हैं, पत्नी मर चुकी है. उसकी मां बड़ी मुश्किल से पोता और पोती का पालन पोषण कर रही है. वो अपने बेटे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है. ये शख्स एक दिन घर से मजदूरी के लिए निकला. लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार को उसके पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी मिली. परिवार ने उससे संपर्क किया. लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं हुआ. वो व्यक्ति गलती से बांग्लादेश की सीमा लांघ गया. जहां सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया. परिवार को कुछ समय बाद उसके बांग्लादेश में होने की खबर मिली. अब परिवार उसको वापस लाने की मांग कर रहा है.

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