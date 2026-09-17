मां-बाप 'अनपढ़', लेकिन 5 बच्चे बनेंगे डॉक्टर! ओडिशा के इस आदिवासी परिवार ने रचा इतिहास
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Published : September 17, 2026 at 8:42 PM IST
ओडिशा के कंधमाल जिले से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. डारिंगबाड़ी ब्लॉक के सिकाबाड़ी गांव में रहने वाले एक आदिवासी परिवार ने साबित कर दिया है कि गरीबी और मुफलिसी कभी मजबूत हौसलों के आड़े नहीं आ सकती. पिता बुरसी प्रधान केवल दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं और मां अनुसूया कभी स्कूल की चौखट तक नहीं गईं, लेकिन आज उनके 5 बच्चे डॉक्टर बनने की राह पर हैं.
सबसे बड़े बेटे बिभीषण प्रधान ने कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS पूरी कर ली है और उनकी बहन मोनालीसा दूसरे साल की छात्रा हैं. इसी साल परिवार की तीन छोटी बेटियों- एसारिया, सुनेमी और मीनाक्षी ने भी कड़ी मेहनत से NEET परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया है.
ओडिशा के कंधमाल जिले से एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. डारिंगबाड़ी ब्लॉक के सिकाबाड़ी गांव में रहने वाले एक आदिवासी परिवार ने साबित कर दिया है कि गरीबी और मुफलिसी कभी मजबूत हौसलों के आड़े नहीं आ सकती. पिता बुरसी प्रधान केवल दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं और मां अनुसूया कभी स्कूल की चौखट तक नहीं गईं, लेकिन आज उनके 5 बच्चे डॉक्टर बनने की राह पर हैं.
सबसे बड़े बेटे बिभीषण प्रधान ने कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS पूरी कर ली है और उनकी बहन मोनालीसा दूसरे साल की छात्रा हैं. इसी साल परिवार की तीन छोटी बेटियों- एसारिया, सुनेमी और मीनाक्षी ने भी कड़ी मेहनत से NEET परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया है.