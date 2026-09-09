ओडिशा: बालासोर के जंगल में पांच ओरंगुटान बचाए गए; तस्करी का शक

ओडिशा के बालासोर जिले के भोगराई ब्लॉक के रंकोथा बड़ापही इलाके में मंगलवार को कम से कम पांच ओरंगुटान को बचाया गया. इन जानवरों को उदयपुर फॉरेस्ट डिवीजन के तहत बचाया गया है. इन सभी ओरंगुटान को अभी क्वारंटाइन किया गया है. बता दें, ये ओरंगुटान इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं. पांचों ऑरंगुटान की नंदनकानन में खास देखभाल और निगरानी शुरू हो गई है. शुरुआती हेल्थ चेकअप के बाद अब सभी की हालत स्थिर है. सुरक्षा और सेहत की वजह से उन्हें करीब एक महीने तक खास निगरानी में रखा जाएगा. 5 ऑरंगुटान की देखभाल के लिए 3 शिफ्ट में एक डॉक्टर और केयरटेकर तैनात किए जाएंगे. रात में भी एक स्पेशल डॉक्टर मौजूद रहेगा. यह स्पेशल टीम सिर्फ ऑरंगुटान की देखभाल करेगी और उन्हें दूसरे जानवरों के साथ घुलने-मिलने नहीं दिया जाएगा.