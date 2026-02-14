ETV Bharat / Videos

दुर्लभ समान का विशाल इंजीनियरिंग म्यूजियम, रिटायर्ड इंजीनियर अक्षय पटनायक का अनोखा जुनून - ODISHA FIRST ENGINEERING MUSEUM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दुर्लभ समान का विशाल इंजीनियरिंग म्यूजियम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के खोरदा के 87 साल के रिटायर्ड इंजीनियर अक्षय पटनायक ने करीब करीब विलुप्त हो चुके इन सामान से इंजीनियरिंग म्यूजियम तैयार किया है. उनके म्यूजियम में एक तरफ पुराने रेडियो की कतारें हैं तो दूसरी तरफ बीते जमाने के टेलीफोन. यहां जापान और फ्रांस की बनी हुई हारमोनियम भी है तो किरोसिन तेल से चलने वाली रेफ्रिजरेटर भी. एक जगह 35 कैटेगरी के 30 हजार से भी ज्यादा सामान मिल जाएंगे. 70 के दशक में अक्षय पटनायक तत्कालीन मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे. तभी से वो इन दुर्लभ चीजों को इकट्ठा कर उन्हें संरक्षित कर रहे हैं.  

अक्षय पटनायक के इंजीनियरिंग म्यूजियम में कई तरह के घड़े, पोस्टकार्ड, डाक टिकट, विदेशों के पुराने नोट और सिक्के भी मौजूद हैं. इस म्यूजियम पर वो अब तक एक करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं.. इसके लिए 20 एकड़ पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी. इस म्यूजियम की देखभाल उन्हें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है.  

इस इंजीनियरिंग म्यूजियम का नाम घनश्याम पिंडिकी श्रीचंदन कलेक्शन है और बोलगढ़ ब्लॉक के सामने कम्युनिटी सेंटर में इसे चलाया जा रहा है. स्थानीय लोग अक्षय पटनायक के काम की तारीफ कर रहे हैं और सरकारी मदद की जरूरत बता रहे हैं.  

ओडिशा के खोरदा के 87 साल के रिटायर्ड इंजीनियर अक्षय पटनायक ने करीब करीब विलुप्त हो चुके इन सामान से इंजीनियरिंग म्यूजियम तैयार किया है. उनके म्यूजियम में एक तरफ पुराने रेडियो की कतारें हैं तो दूसरी तरफ बीते जमाने के टेलीफोन. यहां जापान और फ्रांस की बनी हुई हारमोनियम भी है तो किरोसिन तेल से चलने वाली रेफ्रिजरेटर भी. एक जगह 35 कैटेगरी के 30 हजार से भी ज्यादा सामान मिल जाएंगे. 70 के दशक में अक्षय पटनायक तत्कालीन मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे. तभी से वो इन दुर्लभ चीजों को इकट्ठा कर उन्हें संरक्षित कर रहे हैं.  

अक्षय पटनायक के इंजीनियरिंग म्यूजियम में कई तरह के घड़े, पोस्टकार्ड, डाक टिकट, विदेशों के पुराने नोट और सिक्के भी मौजूद हैं. इस म्यूजियम पर वो अब तक एक करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं.. इसके लिए 20 एकड़ पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी. इस म्यूजियम की देखभाल उन्हें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है.  

इस इंजीनियरिंग म्यूजियम का नाम घनश्याम पिंडिकी श्रीचंदन कलेक्शन है और बोलगढ़ ब्लॉक के सामने कम्युनिटी सेंटर में इसे चलाया जा रहा है. स्थानीय लोग अक्षय पटनायक के काम की तारीफ कर रहे हैं और सरकारी मदद की जरूरत बता रहे हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA FIRST ENGINEERING MUSEUM
इंजीनियरिंग म्यूजियम
रिटायर्ड इंजीनियर अक्षय पटनायक
RARE GOODS
ODISHA FIRST ENGINEERING MUSEUM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Example of social harmony

महाराष्ट्र में एक ग्राम सभा ने पास किया 'जाति-मुक्त गांव' का प्रस्ताव, सामाजिक समरसता की मिसाल

February 13, 2026 at 11:12 PM IST
Bail to Vikram Bhatt wife

निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 44 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

February 13, 2026 at 9:54 PM IST
एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ तुर्की की महिला बनी संन्यासिनी

एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ तुर्की की महिला बनी संन्यासिनी, जूनागढ़ के भवनाथ में महाशिवरात्रि मेले में आईं मार्गुरेट

February 13, 2026 at 9:07 PM IST
PM Modi Inaugurates Seva Teerth

पीएम मोदी ने दिल्ली में 'सेवा तीर्थ' का किया उद्घाटन, बोले- "आज हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं"

February 13, 2026 at 8:39 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.