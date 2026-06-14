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ओडिशा: प्रकृति और नारीत्व का त्योहार 'राजा परबा' शुरू, जगमगा उठा भुवनेश्वर - RAJA PARBA FESTIVAL BEGINS

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प्रकृति और नारीत्व का त्योहार 'राजा परबा' शुरू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 10:47 PM IST

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रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, झूलों का आनंद लेते बच्चे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान एवं पारंपरिक पकवानों की बिक्री करने वाले स्टॉल, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क में 'राजा परबा' की रौनक पूरी तरह से झलक रही है. स्थानीय रूप से 'रजो' के नाम से जाना जाने वाला ये तीन दिवसीय लोक उत्सव धरती माता, नारीत्व और उर्वरता के सम्मान में मनाया जाता है. रविवार को समारोह में महिलाओं और युवतियों ने अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को जीवंत रखा.

इस उत्सव को मनाने के लिए, पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं और समुदायों में बांटे जाते हैं, जिससे उत्सव के दौरान रिश्तेदारी और पड़ोसी के बंधन मजबूत होते हैं. विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्यौहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है. 

रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, झूलों का आनंद लेते बच्चे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान एवं पारंपरिक पकवानों की बिक्री करने वाले स्टॉल, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क में 'राजा परबा' की रौनक पूरी तरह से झलक रही है. स्थानीय रूप से 'रजो' के नाम से जाना जाने वाला ये तीन दिवसीय लोक उत्सव धरती माता, नारीत्व और उर्वरता के सम्मान में मनाया जाता है. रविवार को समारोह में महिलाओं और युवतियों ने अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को जीवंत रखा.

इस उत्सव को मनाने के लिए, पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं और समुदायों में बांटे जाते हैं, जिससे उत्सव के दौरान रिश्तेदारी और पड़ोसी के बंधन मजबूत होते हैं. विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्यौहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है. 

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RAJA PARBA FESTIVAL
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RAJA PARBA FESTIVAL BEGINS

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