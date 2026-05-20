ओडिशा के किसान ने उगाया दुर्लभ ‘मियाजाकी’ आम…बेचने के लिए सरकार से मांगी मदद - MIYAZAKI MANGO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 20, 2026 at 5:00 PM IST
ओडिशा के मलकानगिरी जिले के किसान देबा पाढ़ियामी ने दुर्लभ जापानी ‘मियाजाकी’ आम उगाकर चर्चा बटोरी है. दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले इस आम का पौधा उन्हें चार साल पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया था. अब पहली बार आम लगने के बाद किसान इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और रात में भी निगरानी कर रहे हैं. देबा का कहना है कि उन्हें इस खास किस्म के आम की सही कीमत और बाजार की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार और बागवानी विभाग से मार्गदर्शन मांगा है. सामाजिक कार्यकर्ता सर्व कुमार बिसोई ने भी किसानों की मदद की मांग की है. फिलहाल भारत के कुछ ही हिस्सों में मियाजाकी आम की खेती होती है और अब मलकानगिरी भी इस सूची में शामिल हो गया है.
ओडिशा के मलकानगिरी जिले के किसान देबा पाढ़ियामी ने दुर्लभ जापानी ‘मियाजाकी’ आम उगाकर चर्चा बटोरी है. दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले इस आम का पौधा उन्हें चार साल पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया था. अब पहली बार आम लगने के बाद किसान इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और रात में भी निगरानी कर रहे हैं. देबा का कहना है कि उन्हें इस खास किस्म के आम की सही कीमत और बाजार की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार और बागवानी विभाग से मार्गदर्शन मांगा है. सामाजिक कार्यकर्ता सर्व कुमार बिसोई ने भी किसानों की मदद की मांग की है. फिलहाल भारत के कुछ ही हिस्सों में मियाजाकी आम की खेती होती है और अब मलकानगिरी भी इस सूची में शामिल हो गया है.