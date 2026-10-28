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ओडिशा में चक्रवात अर्नब का असर: एक लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, दक्षिण के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी

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CYCLONE ARNAB IMPACT IN ODISHA AND ANDHRA PRADESH (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2026 at 12:21 PM IST

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आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात अर्नब का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और अब तक करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने गंजाम, गजपति, रायगडा और नबरंगपुर जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रशासन प्रभावित इलाकों पर पूरी नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात अर्नब का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और अब तक करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने गंजाम, गजपति, रायगडा और नबरंगपुर जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रशासन प्रभावित इलाकों पर पूरी नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

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