ETV Bharat / Videos

महिला दिवस विशेष: साधारण हुनर से असाधारण पहचान, 'क्रोशे क्वीन' अंशु मालिनी ने बनाए छह वर्ल्ड रिकॉर्ड - CROCHET ARTIST ANSHU MALINI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
साधारण हुनर से असाधारण पहचान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 10:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के भुवनेश्वर की अंशु मालिनी ने क्रोशे के बुनाई की बदौलत एक दो नहीं बल्कि छह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. 58 साल की अंशु मालिनी क्रोशे क्वीन और गिनीज मालिनी के नाम से मशहूर हैं.

2017, 2018 और 2019 में उन्होंने तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. उसके बाद 2022, 2023 और 2024 में भी तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बने. पहला रिकॉर्ड 14.09 किलोमीटर लंबा स्कार्फ का है.

अंशु मालिनी ने जमशेदपुर में ऑल इंडिया रेडियो में करीब 20 सालों तक काम किया. वहां काम करने के दौरान भी उनकी उस बुनाई में रुचि कम नहीं हुई, जिसे उन्होंने अपनी अपनी दादी और परदादी से सीखी थी. हालांकि उस वक्त उन्हें जरा भी यकीन नहीं था कि ये छोटा-सा हुनर एक दिन उन्हें इतनी बड़ी पहचान दिलाएगा. अब तो वो रोजना 10 से 12 घंटे क्रोशे पर काम करती हैं. साधारण धागे, ऊन और विस्कोस रेयान से शॉल, बेडशीट, मफलर, फोटो फ्रेम, वर्णमाला डिजाइन, घर की सजावट की वस्तुएं, टोपियां बनाती हैं.  

ओडिशा के भुवनेश्वर की अंशु मालिनी ने क्रोशे के बुनाई की बदौलत एक दो नहीं बल्कि छह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. 58 साल की अंशु मालिनी क्रोशे क्वीन और गिनीज मालिनी के नाम से मशहूर हैं.

2017, 2018 और 2019 में उन्होंने तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. उसके बाद 2022, 2023 और 2024 में भी तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बने. पहला रिकॉर्ड 14.09 किलोमीटर लंबा स्कार्फ का है.

अंशु मालिनी ने जमशेदपुर में ऑल इंडिया रेडियो में करीब 20 सालों तक काम किया. वहां काम करने के दौरान भी उनकी उस बुनाई में रुचि कम नहीं हुई, जिसे उन्होंने अपनी अपनी दादी और परदादी से सीखी थी. हालांकि उस वक्त उन्हें जरा भी यकीन नहीं था कि ये छोटा-सा हुनर एक दिन उन्हें इतनी बड़ी पहचान दिलाएगा. अब तो वो रोजना 10 से 12 घंटे क्रोशे पर काम करती हैं. साधारण धागे, ऊन और विस्कोस रेयान से शॉल, बेडशीट, मफलर, फोटो फ्रेम, वर्णमाला डिजाइन, घर की सजावट की वस्तुएं, टोपियां बनाती हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CROCHET ARTIST ANSHU MALINI
महिला दिवस विशेष
क्रोशे क्वीन अंशु मालिनी
अंशु के नाम छह वर्ल्ड रिकॉर्ड
CROCHET ARTIST ANSHU MALINI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ईरान की सहायता के दिए संकेत

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में रूस की एंट्री !, ईरान की सहायता के दिए संकेत

March 7, 2026 at 10:07 PM IST
राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं

'नहीं झुकेगा ईरान'... राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं

March 7, 2026 at 9:54 PM IST
भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना

टी20 विश्व कप फाइनल: भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना

March 7, 2026 at 9:53 PM IST
समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

चेल्लानम में 7.36 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार तैयार, समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

March 7, 2026 at 8:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.