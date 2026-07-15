BTech छात्र ने पढ़ाई के साथ शुरू किया सजावटी मछली पालन, बना युवाओं के लिए प्रेरणा - SUCCESS STORY
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Published : July 15, 2026 at 10:57 AM IST
ओडिशा के गंजाम जिले के बीटेक छात्र जगन्नाथ कर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सजावटी मछली पालन शुरू कर युवाओं के लिए नई मिसाल पेश की है. एक प्रदर्शनी से प्रेरित होकर उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और ECRICC योजना के तहत आर्थिक सहायता से अपना एक्वा फार्म स्थापित किया.आज वे गोल्डफिश, गप्पी, मॉली और स्वॉर्डटेल जैसी कई प्रजातियों की सजावटी मछलियां पाल रहे हैं. उनकी मेहनत से कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) भी प्रभावित हुआ है और अब उनके प्रोजेक्ट को विस्तार देने के लिए तकनीकी सहयोग कर रहा है. परिवार के सहयोग से जगन्नाथ पढ़ाई और कारोबार दोनों को सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं. उनकी सफलता युवाओं के लिए स्वरोजगार और कृषि आधारित स्टार्टअप का प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है.
ओडिशा के गंजाम जिले के बीटेक छात्र जगन्नाथ कर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सजावटी मछली पालन शुरू कर युवाओं के लिए नई मिसाल पेश की है. एक प्रदर्शनी से प्रेरित होकर उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और ECRICC योजना के तहत आर्थिक सहायता से अपना एक्वा फार्म स्थापित किया.आज वे गोल्डफिश, गप्पी, मॉली और स्वॉर्डटेल जैसी कई प्रजातियों की सजावटी मछलियां पाल रहे हैं. उनकी मेहनत से कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) भी प्रभावित हुआ है और अब उनके प्रोजेक्ट को विस्तार देने के लिए तकनीकी सहयोग कर रहा है. परिवार के सहयोग से जगन्नाथ पढ़ाई और कारोबार दोनों को सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं. उनकी सफलता युवाओं के लिए स्वरोजगार और कृषि आधारित स्टार्टअप का प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है.