ओडिशा के गंजाम जिले के बीटेक छात्र जगन्नाथ कर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सजावटी मछली पालन शुरू कर युवाओं के लिए नई मिसाल पेश की है. एक प्रदर्शनी से प्रेरित होकर उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और ECRICC योजना के तहत आर्थिक सहायता से अपना एक्वा फार्म स्थापित किया.आज वे गोल्डफिश, गप्पी, मॉली और स्वॉर्डटेल जैसी कई प्रजातियों की सजावटी मछलियां पाल रहे हैं. उनकी मेहनत से कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) भी प्रभावित हुआ है और अब उनके प्रोजेक्ट को विस्तार देने के लिए तकनीकी सहयोग कर रहा है. परिवार के सहयोग से जगन्नाथ पढ़ाई और कारोबार दोनों को सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं. उनकी सफलता युवाओं के लिए स्वरोजगार और कृषि आधारित स्टार्टअप का प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है.