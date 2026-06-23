ओडिशा के जयपुर जिले के गंभारिया गांव में बारिश की कामना को लेकर एक अनोखी परंपरा निभाई गई. स्थानीय लोगों ने ‘अंदिरा बिबाह’ नामक सांकेतिक विवाह समारोह आयोजित किया, जिसमें एक लड़के की शादी दूसरे लड़के से कराई गई. ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा से वर्षा के देवता इंद्र प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है. मानसून की धीमी रफ्तार और इलाके में बारिश की कमी के बीच यह आयोजन किया गया। शादी में बारात, बैंड-बाजा, नृत्य और पारंपरिक भोज का भी आयोजन हुआ. गांव के लोगों का कहना है कि यह परंपरा वर्षों पुरानी है और सूखे जैसी स्थिति में इसे विशेष रूप से निभाया जाता है। यह अनोखा आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.