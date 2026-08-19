ओडिशा के भद्रक जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां बाढ़ के भयंकर सैलाब में बहने वाला सुनंदा बेहरा नाम का शख्स 5 दिनों तक ताड़ के पेड़ से चिपककर जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा. धामनगर ब्लॉक के बालीपटना गांव का रहने वाला यह शख्स बाढ़ के तेज बहाव में बह गया था.

5 दिन बाद मंगलवार को जब कुछ ग्रामीण नाव से गुजरे, तो उन्होंने इस शख्स को पेड़ से चिपका देखा. इसके बाद ओडीआरएएफ की टीम ने भारी जलस्तर और तेज बहाव के बीच एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. बिना कुछ खाए-पिए 5 दिन तक पेड़ पर रहने के कारण उसके हाथ-पैर बुरी तरह कांप रहे थे. फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौत को मात देने वाले इस चमत्कारिक रेस्क्यू की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.