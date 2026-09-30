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अंगुल में 50 साल से 'जलकैदी' बने 4 गांव के लोग, जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

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HIRAKUD DAM WATER RELEASE MAHANADI RIVER (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 11:29 AM IST

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ओडिशा के अंगुल जिले में हीराकुंड डैम के 30 गेट खुलने से महानदी में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सतकोसिया गॉर्ज कैचमेंट एरिया में आने वाले रामिमुंडा, माझीपाड़ा, गैंडी और बेहरासाही गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं. 50 सालों से यहां के लोग इसी त्रासदी का शिकार हो रहे हैं. सड़कें डूबने के कारण बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जाना पड़ रहा है.

एक महीने में चौथी बार आई इस बाढ़ के चलते मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी के रास्ते पर जंगली हाथियों का खतरा रहता है. स्थानीय लोगों की मांग है कि कराडापाडा से गैंडी तक की सड़क को ऊंचा किया जाए, ताकि उन्हें इस पुरानी परेशानी से निजात मिल सके.

ओडिशा के अंगुल जिले में हीराकुंड डैम के 30 गेट खुलने से महानदी में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सतकोसिया गॉर्ज कैचमेंट एरिया में आने वाले रामिमुंडा, माझीपाड़ा, गैंडी और बेहरासाही गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं. 50 सालों से यहां के लोग इसी त्रासदी का शिकार हो रहे हैं. सड़कें डूबने के कारण बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जाना पड़ रहा है.

एक महीने में चौथी बार आई इस बाढ़ के चलते मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी के रास्ते पर जंगली हाथियों का खतरा रहता है. स्थानीय लोगों की मांग है कि कराडापाडा से गैंडी तक की सड़क को ऊंचा किया जाए, ताकि उन्हें इस पुरानी परेशानी से निजात मिल सके.

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