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पत्थरों में धड़कती जिंदगी: 83 साल के 'विश्वकर्मा' देवेंद्र मिश्रा की अद्भुत कहानी - DEVENDRA MISHRA ODISHA SCULPTOR

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पत्थरों में धड़कती जिंदगी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 9:59 PM IST

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83 साल की उम्र में भी, देबेंद्र मिश्रा, जिन्हें ओडिशा का ‘विश्वकर्मा’ भी कहा जाता है, अपने हुनरमंद हाथों और कलाकारी से बेजान पत्थरों में जान डालना जारी रखे हुए हैं। उम्र के कारण उनका शरीर भले ही कमज़ोर दिखता हो, लेकिन उनकी उंगलियां आज भी स्थिर और रचनात्मक हैं। आज भी, वे पत्थरों से कलात्मक मूर्तियां बनाते हैं—एक ऐसा काम जिसे वे पिछले 50 से भी ज़्यादा सालों से करते आ रहे हैं. मिश्रा कहते हैं, “मेरा मकसद यह पक्का करना है कि ओडिशा की मूर्तिकला की समृद्ध कलात्मक परंपरा आने वाले दिनों में भी फलती-फूलती रहे और जीवंत बनी रहे.”मिश्रा के लिए, मूर्तिकला सिर्फ़ एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन भर का समर्पण है। कला ने उन्हें न सिर्फ़ रोज़ी-रोटी दी है, बल्कि गहरी आत्म-संतुष्टि और आत्मविश्वास भी दिया है। अपने छात्रों की सफलता देखकर उन्हें बेहद गर्व और खुशी महसूस होती है।

83 साल की उम्र में भी, देबेंद्र मिश्रा, जिन्हें ओडिशा का ‘विश्वकर्मा’ भी कहा जाता है, अपने हुनरमंद हाथों और कलाकारी से बेजान पत्थरों में जान डालना जारी रखे हुए हैं। उम्र के कारण उनका शरीर भले ही कमज़ोर दिखता हो, लेकिन उनकी उंगलियां आज भी स्थिर और रचनात्मक हैं। आज भी, वे पत्थरों से कलात्मक मूर्तियां बनाते हैं—एक ऐसा काम जिसे वे पिछले 50 से भी ज़्यादा सालों से करते आ रहे हैं. मिश्रा कहते हैं, “मेरा मकसद यह पक्का करना है कि ओडिशा की मूर्तिकला की समृद्ध कलात्मक परंपरा आने वाले दिनों में भी फलती-फूलती रहे और जीवंत बनी रहे.”मिश्रा के लिए, मूर्तिकला सिर्फ़ एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन भर का समर्पण है। कला ने उन्हें न सिर्फ़ रोज़ी-रोटी दी है, बल्कि गहरी आत्म-संतुष्टि और आत्मविश्वास भी दिया है। अपने छात्रों की सफलता देखकर उन्हें बेहद गर्व और खुशी महसूस होती है।

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