14 साल के बच्चे का कमाल, गैरेज के कबाड़ से बना डाली 2-सीटर सोलर इलेक्ट्रिक कार 'VOLT-X'

ओडिशा के भवानीपटना में रहने वाले 14 साल के छात्र स्वराज सत्पथी ने अपनी शानदार प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया है. गैरेज के कबाड़ और पुरानी गाड़ियों के फेंके गए पार्ट्स का इस्तेमाल करके स्वराज ने महज तीन महीने की कड़ी मेहनत से दो सीटों वाली एक सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रिक कार तैयार की है, जिसका नाम 'VOLT-X' रखा गया है.

विकास रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले स्वराज ने अपनी इस इनोवेटिव गाड़ी में 48 वोल्ट की बैटरी, 800 वॉट का ब्रशलेस डीसी मोटर और डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया है. यह कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और इसे बनाने में करीब एक लाख रुपये का खर्च आया है. कबाड़ में संभावनाएं तलाशने वाले स्वराज की इस प्रेरणादायक कहानी और 'VOLT-X' के फीचर्स को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.