अक्टूबर की शुरुआत गर्माहट से हुई, देश में 69 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज

देश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश में भारी कमी और बहुत ज़्यादा तापमान के साथ हुई है. ये महीना आम तौर पर एक बदलाव का समय होता है जब मौसम ठंडा होने लगता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3-5°C ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 1 से 8 अक्टूबर के बीच देश में सिर्फ 8.9 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान नॉर्मल बारिश 28.3 मिली मीटर होती है. यानी बारिश में 69 फीसदी की कमी हुई.

कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ा है और कुछ जगहों पर 40°C तक पहुंच गया. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति है. गर्मी किसानों के लिए एक चुनौती है, हालांकि इससे कटाई शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों को फ़ायदा हो रहा है.

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. IMD ने कोंकण, गोवा और तटीय इलाकों के लिए गर्मी और नमी का येलो अलर्ट जारी किया है.