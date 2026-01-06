दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई. जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया है. बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर निशाना साधा. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के कहा कि उमर और शरजील को SC से बेल नहीं मिलने के बाद पीएम मोदी और शाह पर गुस्सा निकाला गया. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐसे छात्रों पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रविरोधी नारे लगाने वालों को कानून के तहत सजा मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा केस में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिक नामंजूर कर दी. ये एक साल तक जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे. हालाँकि कोर्ट ने केस के पांच आरोपियों को बेल दे दी थी.