NVIDIA के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग ने दोबारा अपनी कुर्सी संभालने की इच्छा जताई, लेकिन बोर्ड ने उनकी वापसी से साफ इनकार कर दिया. जिस शख्स ने NVIDIA को AI चिप्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाई, अब उसी की वापसी कंपनी को मंजूर नहीं है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को अपने CEO का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा और वापसी की पेशकश के बावजूद बोर्ड ने उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देने से मना कर दिया. दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत जेन्सेन हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों के बाद हुई. हुआंग ने अपनी शादी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की. साथ ही, उन्होंने माना कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में गंभीर गलतियां की हैं.

मामला तब और गंभीर हो गया, जब जिस महिला के साथ उनके संबंधों की खबरें सामने आईं, उनके चीन से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क से संबंध होने के आरोप लगे. ये महिला सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की पूर्व अधिकारी बताई गई हैं.

अमेरिकी एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं NVIDIA के एडवांस्ड AI चिप्स को नियमों के खिलाफ चीन तक पहुंचाने में इस कंपनी की भूमिका तो नहीं रही. हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है. इसी पूरे विवाद के बीच 11 नवंबर को जेन्सेन हुआंग ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया. उनकी जगह कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया. हुआंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी कंपनी, कर्मचारियों और निवेशकों के हित में है, तो वो दोबारा जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. एलन मस्क समेत टेक इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों ने भी उनकी वापसी का समर्थन किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें हुआंग की वापसी से कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन NVIDIA के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कंपनी की अर्निंग्स कॉल में साफ कर दिया कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और उन्हें CEO के तौर पर वापस लाने की कोई योजना नहीं है. अब कंपनी की कमान अंतरिम CEO कोलेट क्रेस के पास है और बोर्ड स्थायी CEO की तलाश कर रहा है.