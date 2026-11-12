Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया, 10 प्रतिशत गिरे कंपनी के शेयर

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया जिससे मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं. कथित चीनी जासूस के साथ प्रेम प्रसंग के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था. बुधवार देर रात, मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि हुआंग का एक और विवाहेतर संबंध था, जो एनवीडिया की एक ऐसी कर्मचारी के साथ था जो उनके अधीन काम करती है. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एनवीडिया के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलने से पहले के लेनदेन के दौरान 10 प्रतिशत की भारी गिरावट आई. एनवीडिया की मौजूदा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया है. वो सितंबर 2013 से कंपनी के साथ हैं. इससे पहले वो सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में फाइनेंस से जुड़े पदों पर काम कर चुकी हैं. क्रेस स्थायी सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगी. इस दौरान वो सीएफओ का पद भी अपने पास रखेंगी. कंपनी के बोर्ड ने हार्वे सी. जोन्स को पहली बार बोर्ड चेयरमैन नियुक्त किया है. जोन्स ने कहा कि क्रेस को कंपनी के कारोबार, ग्राहकों और वित्तीय स्थिति की अच्छी समझ है. बोर्ड को भरोसा है कि नेतृत्व में बदलाव के बावजूद कंपनी का कामकाज, ग्राहकों से किए गए वादे और नए प्रोडक्ट लाने की योजना बिना रुकावट जारी रहेगी.