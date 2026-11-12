Nvidia CEO हुआंग की हो सकती है छुट्टी, कंपनी का बोर्ड मीटिंग की कर रहा तैयारी

अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग की कंपनी से छुट्टी हो सकती है. कंपनी का बोर्ड कथित तौर पर इस पर विचार कर रहा है. ऐसा दो कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों के खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक बिजनेसवुमन भी शामिल है. इसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि उसके चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक हैं.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एनवीडिया का बोर्ड कंपनी में हुआंग के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आज मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है. ये खबर ऐसे समय में आई है जब 63 साल के एग्जीक्यूटिव के पर्सनल रिश्तों और कंपनी पर उनके संभावित असर के बारे में खुलासे के बाद उन पर जांच बढ़ रही है.

रिपोर्टों के मुताबिक, हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता था. द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुआंग और पॉवेल मार्च में कैलिफ़ोर्निया के सैन होजे के एक होटल में एनवीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान प्यार से पेश आते हुए वीडियो में कैद हुए थे. इस कथित रिश्ते ने एनवीडिया की अंदरूनी वर्कप्लेस पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में कर्मचारियों से ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कहा गया है.

ये नया खुलासा तब हुआ जब हुआंग पर एलिस हुआंग के साथ एक और कथित रिश्ते को लेकर जांच हुई, जो सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी एक चीनी बिजनेसवुमन और एग्जीक्यूटिव हैं. मेगास्पीड कंपनी एनवीडिया की एक बड़ी कस्टमर है.

अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चीनी एग्जीक्यूटिव की पहचान एक कथित चीनी इंटेलिजेंस एसेट के तौर पर की थी. ये रिश्ता सामने आने के बाद हुआंग ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने की बात मानी और उनके भरोसे को तोड़ने के लिए माफी मांगी.