राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले अपने आप में यह कलंक है. हम सभी अपने आपको छोटा महसूस कर रहे हैं. उम्मीद है कि अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद परिसर के बाउंड्रीवॉल सहित ट्रस्ट भवन, अतिथि भवन व ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर रहे हैं. इसके पूर्व नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि जो पुराना मंदिर स्मारक है, वह लगभग पूरा हो चुका है और अब 24 घंटे उसमें ज्वाला जले इसकी व्यवस्था की जा रही है. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई होनी हैं. वहीं एसआईटी मामले की जांच रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंप सकती है. SIT दूसरे चरण की जांच में ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही है. वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट में SIT ने 8 आरोपियों को दोषी पाया था. जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है..माना जा रहा है कि एसआईटी सोमवार को अयोध्या पहुंच कर जांच को अंतिम रुप दे सकती है.