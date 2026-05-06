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42 जरूरी दवाओं की कीमत तय… हार्ट, डायबिटीज और हार्मोन थेरेपी की दवाएं होंगी सस्ती - NPPA

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42 जरूरी दवाओं की कीमत तय (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 7:40 PM IST

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NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 42 जरूरी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय कर दी है. इनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एटोरवास्टेटिन-एजेटिमाइब, ग्लिक्लाजाइड-मेटफॉर्मिन और सेफिक्सिम जैसी दवाओं की कीमतें नियंत्रित की गई हैं. NPPA ने साफ किया है कि कंपनियां तय सीमा से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकतीं. अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उसे अतिरिक्त वसूली गई रकम ब्याज सहित लौटानी होगी. सरकार का उद्देश्य जरूरी दवाओं को आम लोगों की पहुंच में लाना है.

NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 42 जरूरी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय कर दी है. इनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एटोरवास्टेटिन-एजेटिमाइब, ग्लिक्लाजाइड-मेटफॉर्मिन और सेफिक्सिम जैसी दवाओं की कीमतें नियंत्रित की गई हैं. NPPA ने साफ किया है कि कंपनियां तय सीमा से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकतीं. अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उसे अतिरिक्त वसूली गई रकम ब्याज सहित लौटानी होगी. सरकार का उद्देश्य जरूरी दवाओं को आम लोगों की पहुंच में लाना है.

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