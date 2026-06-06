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अब बुलेट ट्रेन से दिल्ली से सिलीगुड़ी का भी होगा सफर, पटना समेत इन शहरों को जोड़ेगी नई सुविधा - DELHI TO SILIGURI BULLET TRAIN

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अब बुलेट ट्रेन से दिल्ली से सिलीगुड़ी का भी होगा सफर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 8:25 PM IST

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पश्चिम बंगाल को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका एलान किया. ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी को जोड़ेगी. इस सफर में सिर्फ छह घंटे लगेंगे और यह सफर बेहद आरामदायक होगा. रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक के दौरान ये जानकारी दी. उन्होंने राज्य की पिछले सरकार पर रेलवे के काम में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया. रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 42 सालों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क का केवल 28 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हो पाया था, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 45 किलोमीटर मेट्रो लाइनें जोड़ी गई है. उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें शुरू की जाएंगी. रेल मंत्री ने उम्मीद जताई कि डबल-इंजन' सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में रेलवे प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी.

पश्चिम बंगाल को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका एलान किया. ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी को जोड़ेगी. इस सफर में सिर्फ छह घंटे लगेंगे और यह सफर बेहद आरामदायक होगा. रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक के दौरान ये जानकारी दी. उन्होंने राज्य की पिछले सरकार पर रेलवे के काम में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया. रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 42 सालों में कोलकाता मेट्रो नेटवर्क का केवल 28 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हो पाया था, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 45 किलोमीटर मेट्रो लाइनें जोड़ी गई है. उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें शुरू की जाएंगी. रेल मंत्री ने उम्मीद जताई कि डबल-इंजन' सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में रेलवे प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी.

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