दुनियाभर में खर्च कटौती पर जोर, एशिया में कई देशों ने उठाए सख्त कदम - AUSTERITY DRIVE AROUND THE WORLD
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Published : May 12, 2026 at 10:10 PM IST
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में दुनिया भर के देशों ने आर्थिक झटके को कम करने के लिए मितव्ययिता के उपाय लागू किए हैं. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ईंधन का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी टालने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है. उन्होंने कंपनियों को घर से काम करने की नीति लागू करने और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने की सलाह दी है.
ऐसा करने वाला भारत अकेला नहीं है. कई देशों ने ऐसे ही उपाय अपनाए हैं. इन देशों में ज्यादातर ईंधन आयात किया जाता है. पाकिस्तान ने हफ्ते में केवल चार दिन काम करने की नीति अपनाई है जबकि बांग्लादेश ने कार्यालय के घंटे कम कर दिए हैं और वर्चुअल क्लासेज को प्रोत्साहित किया है.
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में दुनिया भर के देशों ने आर्थिक झटके को कम करने के लिए मितव्ययिता के उपाय लागू किए हैं. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ईंधन का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी टालने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है. उन्होंने कंपनियों को घर से काम करने की नीति लागू करने और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने की सलाह दी है.
ऐसा करने वाला भारत अकेला नहीं है. कई देशों ने ऐसे ही उपाय अपनाए हैं. इन देशों में ज्यादातर ईंधन आयात किया जाता है. पाकिस्तान ने हफ्ते में केवल चार दिन काम करने की नीति अपनाई है जबकि बांग्लादेश ने कार्यालय के घंटे कम कर दिए हैं और वर्चुअल क्लासेज को प्रोत्साहित किया है.