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चीन पहुंचे उत्तर कोरिया के नेता किम, नए क्रॉस-बॉर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया

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चीन पहुंचे उत्तर कोरिया के नेता किम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 3:47 PM IST

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उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया. उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने वाले एक नए ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि उन्हें अपने ताकतवर पड़ोसी के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है. किम शनिवार को नए ब्रिज को पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग पहुंचे. जहां उन्होंने ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य वांग हुनिंग से मुलाकात की. दोनों ने एक कार फैक्ट्री का दौरा किया और आपसी संबंधों को मजबूत करने का वादा किया. जानकार न्यू यालू रिवर ब्रिज खुलने को दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे संबंधों की निशानी मानते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि किम ये यात्रा 1950 के कोरियाई युद्ध में चीन की पहली जीत की सालगिरह पर हुई है.

किम का चीन दौरा उनकी बढ़ती हुई सख्त विदेश नीति में सबसे नया कदम है, क्योंकि वह प्योंगयांग को बीजिंग और मॉस्को के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ लाना चाहते हैं, जिसे उन्होंने न्यू कोल्ड वॉर बताया है. यह एक साल में उनका पहला दौरा है. हालांकि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम के दौरे की तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है.  

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया. उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने वाले एक नए ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि उन्हें अपने ताकतवर पड़ोसी के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है. किम शनिवार को नए ब्रिज को पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग पहुंचे. जहां उन्होंने ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य वांग हुनिंग से मुलाकात की. दोनों ने एक कार फैक्ट्री का दौरा किया और आपसी संबंधों को मजबूत करने का वादा किया. जानकार न्यू यालू रिवर ब्रिज खुलने को दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे संबंधों की निशानी मानते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि किम ये यात्रा 1950 के कोरियाई युद्ध में चीन की पहली जीत की सालगिरह पर हुई है.

किम का चीन दौरा उनकी बढ़ती हुई सख्त विदेश नीति में सबसे नया कदम है, क्योंकि वह प्योंगयांग को बीजिंग और मॉस्को के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ लाना चाहते हैं, जिसे उन्होंने न्यू कोल्ड वॉर बताया है. यह एक साल में उनका पहला दौरा है. हालांकि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम के दौरे की तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है.  

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