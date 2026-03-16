उत्तर कोरिया ने हाल में परमाणु क्षमता वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों का परीक्षण किया. ये जानकारी सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने दी है. मल्टीपल रॉकेट लॉन्च के लाइव फायरिंग के दौरान नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ऐ के साथ मौजूद थे.इस अभ्यास में दो तोपखाना कंपनियों के 12 अति-सटीक 600 मिलीमीटर कैलिबर सिस्टम शामिल थे. रॉकेटों ने पूर्वी सागर में 360 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक टापू पर लक्ष्य को निशाना बनाया. ये लक्ष्य उनकी 420 किलोमीटर की मारक क्षमता के भीतर था.

किम ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों को "बेहद घातक, लेकिन आकर्षक हथियार" बताया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास से प्योंगयांग के मारक क्षमता के भीतर दुश्मनों में "बेचैनी" और "सामरिक परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत की गहरी समझ" पैदा होगी.

ऐसा लगता है कि ये परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे संयुक्त सैनिक अभ्यास फ्रीडम शील्ड के जवाब में किया गया है. प्योंगयांग इस सैनिक अभ्यास को हमेशा से उकसावा बताता रहा है.