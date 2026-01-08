उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है. जिससे जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. राजधानी दिल्ली कोहरे की चपेट में रही. जिससे वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है. लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है. मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक इसी तरह के मौसम जारी रहने का अनुमान जताया है.

महादेव की नगरी काशी कोहरे की चपेट में है. दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कहना है कि दिल्ली से भी ज्यादा ठंड यहां पड़ रही है. कुछ ऐसा ही हाल संगम नगरी प्रयागराज का भी है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. फतेहपुर सीकरी में घने कोहरे की वजह से सड़के सुनी पड़ी रही....सर्दी का असर लोगों के काम धंधों पर भी पड़ा है. मध्य प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए कई जिलों में प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया है....आने वाले कुछ दिनों तक वेदर ड्राई रहने का अनुमान है...वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सहार दी है.