ETV Bharat / Videos

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध: उत्तरी बंगाल के चाय निर्यातक परेशान - TEA EXPORTERS ARE WORRIED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच उत्तरी बंगाल के चाय बागान मालिक निर्यात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. उद्योग के हितधारकों का कहना है कि समुद्री मार्गों में रुकावट और अनिश्चितता से भारत से प्रमुख विदेशी बाजारों में चाय की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है. वहीं, ये अनिश्चितता ऐसे वक्त में आई है जब चाय की ताजा फसल बाजार में आने से निर्यात बढ़ जाता है. बागान मालिकों का कहना है कि पश्चिम एशिया के कई देश भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार हैं, जिससे ये क्षेत्र एक अहम बाजार बन गया है.  

उत्तर बंगाल चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहां उम्दा किस्मों की चाय उगाई जाती है. उद्योग से जुड़े लोगों को  मौजूदा हालात में निर्यात और कीमतों पर असर पड़ने का डर है. 

पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच उत्तरी बंगाल के चाय बागान मालिक निर्यात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. उद्योग के हितधारकों का कहना है कि समुद्री मार्गों में रुकावट और अनिश्चितता से भारत से प्रमुख विदेशी बाजारों में चाय की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है. वहीं, ये अनिश्चितता ऐसे वक्त में आई है जब चाय की ताजा फसल बाजार में आने से निर्यात बढ़ जाता है. बागान मालिकों का कहना है कि पश्चिम एशिया के कई देश भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार हैं, जिससे ये क्षेत्र एक अहम बाजार बन गया है.  

उत्तर बंगाल चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहां उम्दा किस्मों की चाय उगाई जाती है. उद्योग से जुड़े लोगों को  मौजूदा हालात में निर्यात और कीमतों पर असर पड़ने का डर है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TEA EXPORTERS ARE WORRIED
ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध
चाय निर्यातक परेशान
अमेरिका की धमकी
TEA EXPORTERS ARE WORRIED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ग्रीन एनर्जी पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा

ग्रीन एनर्जी पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा, गडकरी बोले-पेट्रोलियम लॉबी उनके पीछे पड़ी है

March 7, 2026 at 5:04 PM IST
बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे

नेपाल में आम चुनाव के बाद मतगणना, बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे

March 6, 2026 at 10:59 PM IST
ईरान का बड़ा दावा

ईरान का बड़ा दावा: भारत की तरक्की रोकने के लिए युद्ध करा रहा है अमेरिका

March 6, 2026 at 10:12 PM IST
राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

UPSC के टॉपर: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

March 6, 2026 at 9:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.