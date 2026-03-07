पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच उत्तरी बंगाल के चाय बागान मालिक निर्यात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. उद्योग के हितधारकों का कहना है कि समुद्री मार्गों में रुकावट और अनिश्चितता से भारत से प्रमुख विदेशी बाजारों में चाय की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है. वहीं, ये अनिश्चितता ऐसे वक्त में आई है जब चाय की ताजा फसल बाजार में आने से निर्यात बढ़ जाता है. बागान मालिकों का कहना है कि पश्चिम एशिया के कई देश भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार हैं, जिससे ये क्षेत्र एक अहम बाजार बन गया है.

उत्तर बंगाल चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहां उम्दा किस्मों की चाय उगाई जाती है. उद्योग से जुड़े लोगों को मौजूदा हालात में निर्यात और कीमतों पर असर पड़ने का डर है.