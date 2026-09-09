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मोटरसाइकिल पर घूमकर मोबाइल और चेन झपटने वाले दो गिरफ्तार

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राह चलते मोबाइल और चेन झपटने वाले दो गिरफ्तार-मनीषा सिंह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल पर घूमकर मोबाइल फोन और चेन स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों को आज बुधवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, दो सोने की चेन, 14 हजार 500 रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक तमंचा-कारतूस और एक चाकू बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने पिछले दो-तीन महीने में नोएडा के अलग-अलग इलाकों में स्नैचिंग की कई वारदात करने की बात कबूली .आरोपी लूटे गए मोबाइल फोन दिल्ली के गफ्फार मार्केट में बेचते थे.एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने मामले को लेकर जानकारी साझा की.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल पर घूमकर मोबाइल फोन और चेन स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों को आज बुधवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, दो सोने की चेन, 14 हजार 500 रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, एक तमंचा-कारतूस और एक चाकू बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने पिछले दो-तीन महीने में नोएडा के अलग-अलग इलाकों में स्नैचिंग की कई वारदात करने की बात कबूली .आरोपी लूटे गए मोबाइल फोन दिल्ली के गफ्फार मार्केट में बेचते थे.एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने मामले को लेकर जानकारी साझा की.

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