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नोएडा फेज-2 में सैलरी बढ़ाने को लेकर बवाल, कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी - NOIDA WORKERS PROTEST

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नोएडा फेज-2 में सैलरी बढ़ाने को लेकर बवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 6:19 PM IST

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नोएडा में सोमवार सुबह सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. वर्कर्स को घसीटकर बस में डालकर हिरासत में लिया गया है. फैक्ट्री के लोगों को निकालने के लिए वर्कर्स से मारपीट भी की गई है वर्कर्स ने अलग-अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव, तोड़फोड़ की थी. 150 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ और करीब 50 से ज्यादा फूंक दी गईं. हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों पर कर्मचारी जुलूस निकाल रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, वो रुकेंगे नहीं. इस प्रदर्शन का कोई चेहरा या लीडर नहीं है। छोटे-छोटे ग्रुपों में वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं. उधर, योगी सरकार ने जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई है.

नोएडा में सोमवार सुबह सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. वर्कर्स को घसीटकर बस में डालकर हिरासत में लिया गया है. फैक्ट्री के लोगों को निकालने के लिए वर्कर्स से मारपीट भी की गई है वर्कर्स ने अलग-अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव, तोड़फोड़ की थी. 150 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ और करीब 50 से ज्यादा फूंक दी गईं. हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों पर कर्मचारी जुलूस निकाल रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, वो रुकेंगे नहीं. इस प्रदर्शन का कोई चेहरा या लीडर नहीं है। छोटे-छोटे ग्रुपों में वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं. उधर, योगी सरकार ने जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई है.

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