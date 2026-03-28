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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन LIVE - NOIDA AIRPORT INAUGRATION LIVE

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नोए़डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन LIVE (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 11:59 AM IST

|

Updated : March 28, 2026 at 12:10 PM IST

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नई दिल्ली: बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज जनता को समर्पित किया जा रहा है. पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के बाद, यह दिल्ली-NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. उम्मीद की जा रही है कि यह नया हवाई अड्डा देश के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मज़बूती देगा. इसके साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा. इस उद्घाटन के साथ ही लोगों को इंतजार है कि जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला जााए और यहां से फ़्लाइट ऑपरेशन की जाए. बता दें IGI एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट, दोनों एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम के तौर पर काम करेंगे. इससे भीड़ कम होने की उम्मीद तो है ही. ये यात्रियों की क्षमता बढ़ाएगा और दिल्ली-NCR दुनिया के मुख्य एविएशन हब में से एक के रूप में उभर सकेगा.

नई दिल्ली: बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज जनता को समर्पित किया जा रहा है. पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट के बाद, यह दिल्ली-NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. उम्मीद की जा रही है कि यह नया हवाई अड्डा देश के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मज़बूती देगा. इसके साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा. इस उद्घाटन के साथ ही लोगों को इंतजार है कि जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला जााए और यहां से फ़्लाइट ऑपरेशन की जाए. बता दें IGI एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट, दोनों एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम के तौर पर काम करेंगे. इससे भीड़ कम होने की उम्मीद तो है ही. ये यात्रियों की क्षमता बढ़ाएगा और दिल्ली-NCR दुनिया के मुख्य एविएशन हब में से एक के रूप में उभर सकेगा.

Last Updated : March 28, 2026 at 12:10 PM IST

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