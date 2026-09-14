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नोएडा का फायर विभाग आधुनिक गाड़ियों से हुआ लैश, चार गाड़ियां शामिल

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नोएडा के चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा फायर विभाग के बेड़े में चार ऐसी आधुनिक गाड़ियां शामिल हुई है, जो एक गाड़ी तीन गाड़ियों के बराबर मानी जा रही है, इन गाड़ियों की मदद से बड़ी से बड़ी आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा. इन गाड़ियों के फायर विभाग में शामिल होने से आग बुझाने में काफी मदद मिलेगी. इन गाड़ियों को विशेष ऑर्डर पर बनवाया गया है .पहले जहां गाड़ियों को पानी के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे थे, वहीं अब एक से दो गाड़ी ही आग बुझाने के लिए पर्याप्त रहेगी. इन गाड़ियों को अत्यआधुनिक संसाधनों से लैस कर बनाया गया है. यह नोएडा के चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया. उन्होंने बताया कि विभाग में अब कुल छोटी बड़ी गाड़ियां मिलकर 32 गाड़ियां हो गई है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा फायर विभाग के बेड़े में चार ऐसी आधुनिक गाड़ियां शामिल हुई है, जो एक गाड़ी तीन गाड़ियों के बराबर मानी जा रही है, इन गाड़ियों की मदद से बड़ी से बड़ी आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा. इन गाड़ियों के फायर विभाग में शामिल होने से आग बुझाने में काफी मदद मिलेगी. इन गाड़ियों को विशेष ऑर्डर पर बनवाया गया है .पहले जहां गाड़ियों को पानी के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे थे, वहीं अब एक से दो गाड़ी ही आग बुझाने के लिए पर्याप्त रहेगी. इन गाड़ियों को अत्यआधुनिक संसाधनों से लैस कर बनाया गया है. यह नोएडा के चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया. उन्होंने बताया कि विभाग में अब कुल छोटी बड़ी गाड़ियां मिलकर 32 गाड़ियां हो गई है.

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