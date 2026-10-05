चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 3 लोगों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान

साल 2026 में चिकित्सा क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों कार्ल डिशेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया है. नोबेल प्रेस वक्तव्य के अनुसार इन्हें यह सम्मान प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनलों और 'ऑप्टोजेनेटिक्स' पर उनकी खोजों के लिए दिया गया है. मेडिसिन कमिटी ( चिकित्सा समिति) के सचिव थॉमस पर्लमैन ने 5 अक्टूबर (सोमवार) को इस अवॉर्ड की घोषणा की. नोबेल असेंबली ने स्वीडन के स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टिट्यूट में इस पुरस्कार की घोषणा की. मेडिसिन (चिकित्सा) में नोबेल पुरस्कार लाइफ साइंस या मेडिसिन में बड़ी खोजों को सम्मान देता है. यह सिर्फ लंबे करियर या वैज्ञानिक नेतृत्व को पहचान देने के बजाय ऐसे काम के लिए है जिसने वैज्ञानिक समझ को बदला हो या लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचाए हों. नोबेल पुरस्कार सीजन आज 5 अक्टूबर को फिजियोलॉजी या चिकित्सा में घोषणा के साथ शुरू हो रहा है. यह आठ दिनों में घोषित होने वाले छह नोबेल पुरस्कारों में से पहला है, जो उन खोजों, विचारों और योगदानों पर दुनिया का ध्यान खींचता है जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा बदलाव किया है. इस पुरस्कार में एक मेडल, डिप्लोमा और नकद अवॉर्ड शामिल है. 2026 के पूरे नोबेल पुरस्कार के लिए इनाम की रकम 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर तय किया गया है. ये पुरस्कार आधिकारिक तौर पर दिसंबर में दिए जाएंगे.