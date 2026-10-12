वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, मंदी और महंगाई पर रिसर्च के लिए मिला सम्मान

वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की गई है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि दोनों को यह प्रतिष्ठित सम्मान ऐसे आधुनिक आर्थिक मॉडल विकसित करने के लिए मिला है, जिनसे मंदी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के वास्ते बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलती है. उनकी यह रिसर्च सरकारों और केंद्रीय बैंकों को यह समझने में मदद करती है कि आर्थिक संकट के समय किस प्रकार के प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए. इस पुरस्कार के तहत दोनों विजेताओं को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 11.5 करोड़ रुपए की राशि बराबर बांटी जाएगी.