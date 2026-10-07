केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, हेनरी बी कागन और केन्सो सोआई को मिला सम्मान

रसायन विज्ञान (Chemistry) में 2026 का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) हेनरी कागन और केन्सो सोआई को एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में नॉन-लीनियर इफेक्ट्स और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए दिया गया है. यह घोषणा बुधवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक, 2026 का नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार उन खोजों को मान्यता देता है जिनसे केमिस्ट ऐसे केमिकल रिएक्शन कर पाए हैं जिनसे होमोकाइरैलिटी होती है. जिंदगी की केमिस्ट्री को केमिस्ट होमोकाइरल कहते हैं. अमीनो एसिड दो मिलते-जुलते रूपों में मौजूद होते हैं. हालांकि उनमें से सिर्फ एक ही आपके सेल्स में प्रोटीन में पाया जाता है. दूसरा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है. हालांकि केमिस्ट ने इनमें से सिर्फ एक मिरर इमेज बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल के विकास में जो जीवित प्राणियों के साथ परस्पर प्रभाव करेंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में सिर्फ एक मिरर इमेज का ही मनचाहा असर होगा.