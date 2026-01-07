ETV Bharat / Videos

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को SIR सुनवाई का नोटिस जारी - AMARTYA SEN SIR NOTICE

अमर्त्य सेन को SIR सुनवाई का नोटिस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 9:30 PM IST

चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को SIR सुनवाई का नोटिस जारी किया है,  यह नोटिस डॉक्यूमेंट्स में सेन और उनकी मां की उम्र के बीच अंतर में गड़बड़ी के कारण जारी किया गया है. उनसे 16 जनवरी तक ज़रूरी जानकारी देने को कहा गया है. 92 साल के शिक्षाविद, जो एक नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) हैं, फिलहाल विदेश में हैं.

बुधवार को, चुनाव आयोग के अधिकारी  शांति निकेतन में सेन के घर पहुंचे और नोटिस उनके चचेरे भाई शांताभानु सेन को सौंपा. यह पहली बार है जब देश में किसी भारत रत्न पाने वाले को SIR सुनवाई का नोटिस दिया गया है.

EC ने कहा कि सेन को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा, BLOs इस मामले को संभालेंगे। लेकिन तब तक, यह मुद्दा एक राजनीतिक विवाद बन चुका था। नोटिस जारी होने से पहले ही, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को बीरभूम के रामपुरहाट में एक पार्टी मीटिंग में नोबेल पुरस्कार विजेता को दिए गए नोटिस को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था.

संपादक की पसंद

