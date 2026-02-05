ETV Bharat / Videos

'कितने भी नारे लगा लो, मोदी की कब्र कभी नहीं खोद पाओगे', पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

February 5, 2026

पीएम मोदी ने "मोदी तेरी कब्र खुदेगी" का नारा लगाने वालों पर जमकर साधा निशाना. पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर निशाना साथा.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे खिलाफ लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और बार-बार वो (कांग्रेस नेता) कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी. पीएम ने कहा, "हम विकसित भारत की जमीन तैयार कर रहे हैं. कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है. मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं. ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करती है."

मोदी ने कहा, "वे कभी मेरी कब्र नहीं खोद पाएंगे." उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी उनकी कब्र नहीं खोद पाएगा क्योंकि उन्हें करोड़ों माताओं, बहनों और देश के गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके लिए वे निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय नागरिक को समस्या मानती थी, जबकि उनकी सरकार उन्हें अपनी ताकत और चुनौतियों का समाधान मानती है.

PM MODI TARGETS CONGRESS
पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना
राष्ट्रपति का अभिभाषण
मोदी तेरी कब्र खुदेगी
PM MODI TARGETS CONGRESS

