ETV Bharat / Videos

वायनाड के कंबमला में चुनाव की कोई रौनक नहीं, स्वदेश लौटे श्रीलंकाई तमिलों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव - NO ELECTION BUZZ IN KAMBAMALA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कंबमला में चुनाव की कोई रौनक नहीं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 केरल के वायनाड का कंबमला एस्टेट... यहां श्रीलंका से वापस लौटे लगभग 200 तमिल परिवार रहते हैं। उन्हें यहां रहते चार दशक से ज्यादा हो चुके हैं. उनके घर सदियों पुराने हैं. झोपड़ियां टूटी-फूटी है. विकास के नाम पर दूर तक कुछ नहीं है.आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यहां किसी तरह की चहल-पहल नहीं है. चुनाव प्रचार का दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं है. इलाके के लोग बताते हैं कि उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी काफी संघर्ष से भरी है। उनकी चिंताएं इस बात से कहीं ज्यादा अहम हैं कि वो किसे वोट देंगे. यहां खराब स्वास्थ्य सेवाएं ही एकमात्र चिंता नहीं हैं.  पढ़ाई-लिखाई के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कंबमला एस्टेट के लोग पहचान, गरिमा और औपचारिक मान्यता से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं. उनका कहना है कि वो एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनकी चिंताओं को दूर कर सके और समस्याओं का समाधान करे.

 केरल के वायनाड का कंबमला एस्टेट... यहां श्रीलंका से वापस लौटे लगभग 200 तमिल परिवार रहते हैं। उन्हें यहां रहते चार दशक से ज्यादा हो चुके हैं. उनके घर सदियों पुराने हैं. झोपड़ियां टूटी-फूटी है. विकास के नाम पर दूर तक कुछ नहीं है.आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यहां किसी तरह की चहल-पहल नहीं है. चुनाव प्रचार का दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं है. इलाके के लोग बताते हैं कि उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी काफी संघर्ष से भरी है। उनकी चिंताएं इस बात से कहीं ज्यादा अहम हैं कि वो किसे वोट देंगे. यहां खराब स्वास्थ्य सेवाएं ही एकमात्र चिंता नहीं हैं.  पढ़ाई-लिखाई के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कंबमला एस्टेट के लोग पहचान, गरिमा और औपचारिक मान्यता से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं. उनका कहना है कि वो एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनकी चिंताओं को दूर कर सके और समस्याओं का समाधान करे.

For All Latest Updates

TAGGED:

NO ELECTION BUZZ IN KAMBAMALA
KERALA ELECTION
KAMBAMALA
वायनाड के कंबमला में चुनाव
NO ELECTION BUZZ IN KAMBAMALA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर

IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

March 23, 2026 at 8:48 PM IST
घरेलू LPG हमारी प्राथमिकता

'पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां'... लोकसभा में बोले पीएम मोदी, घरेलू LPG हमारी प्राथमिकता'

March 23, 2026 at 7:58 PM IST
पाक अत्याचारों को नरसंहार घोषित करने की मांग

1971 में बंगाली हिंदुओं के खिलाफ पाक अत्याचारों को नरसंहार घोषित करें: अमेरिकी सांसद

March 23, 2026 at 7:38 PM IST
ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइल

ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइल, मलबे से एक भारतीय घायल

March 23, 2026 at 6:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.