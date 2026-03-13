ETV Bharat / Videos

'कोई धर्मांतरण नहीं, कोई लव जिहाद नहीं': विवादों पर बोले मोनालिसा और फरमान - MONALISA ON CONTROVERSIES

'कोई धर्मांतरण नहीं, कोई लव जिहाद नहीं' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
मनमोहक मुस्कान और खूबसूरत आंखों वाली, मध्यप्रदेश के खरगौन की लड़की तब मशहूर हुई. जब कुंभ मेले में रुद्राक्ष माला बेचते हुए इंटरनेट पर वायरल हुई. बुधवार को मोनालिसा ने अपने मुस्लिम दोस्त से केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर में शादी की. लेकिन ये शादी विवादों में घिर गई. जब सोशल मीडिया पर मोनालिसा के नाबालिग होने की अफवाह फैलने लगी. जिसका जवाब इन्होंने गुरुवार को दिया. इनके पति फरमान ने साफ किया कि मोनालिसा की जन्म तिथि 1 जनवरी, 2008 है. शादी की रस्में पूवर के अरुमानूर में नैनार मंदिर में हुईं दुल्हन ने लाल पल्लू वाली साड़ी पहनी थी और सिंदूर लगाया था. जबकि दूल्हे ने सफेद शर्ट और धोती पहनी हुई थी.दोनों ने लव जिहाद के आरोपों से इनकार किया. मोनालिसा ने बताया कि फरमान से शादी के लिए उन्होंने ही ज़ोर दिया, क्योंकि शादी के लिए घरवालों का किसी और से दबाव बनाया जा रहा था. इस जोड़ ने बताया कि उनकी शादी केरल के K-SMART ऐप के ज़रिए आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हो चुकी है और उन्हें मंदिर तथा पूवार ग्राम पंचायत.... दोनों जगहों से शादी के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं. मोनोलिसा और फरमान की मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी. जब, पी. बिनु वर्गीस द्वारा निर्देशित आगामी मलयालम फिल्म "नागम्मा" की "पूजा" सेरेमनी  थी. इस फिल्म में फरमान विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. जबकि मोनालिसा मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं.

MONALISA ON CONTROVERSIES
MONALISA BHOSALE FARMAN KHAN
KERALA THIRUVANANTHAPURAM
MONALISA AND FARMAN
MONALISA ON CONTROVERSIES

ETV Bharat Hindi Team

