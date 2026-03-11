ETV Bharat / Videos

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, अमित शाह बोले- बिरला की निष्ठा पर सवाल उठाना अफसोसजनक - NO CONFIDENCE MOTION

thumbnail
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि विपक्षी दलों ने बिरला की निष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं, जो बहुत अफसोसजनक है. उन्होंने सदन में विपक्ष के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि किसी को भी नियम के विपरीत बोलने का अधिकार नहीं है. शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, जबकि ‘‘वह खुद बोलना नहीं चाहते.’’ उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों का उल्लेख करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया. उन्होंने दावा किया कि वह (राहुल) पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी की यात्रा पर थे. शाह ने कहा, ‘‘जब-जब महत्वपूर्ण सत्र होता है, उनका विदेश दौरा होता है. जब आप विदेश में हैं तो आप कैसे बोलेंगे। यहां वीडियो कांफ्रेंस का प्रावधान नहीं है. अगर ऐसा प्रावधान होता तो उन्हें बोलने का मौका दे देते.’’वहीं राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा.

संपादक की पसंद

