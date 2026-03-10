लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, गोगोई बोले- देश का नेतृत्व कमजोर, बुजदिल - NO CONFIDENCE MOTION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 10, 2026 at 4:10 PM IST
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक प्रस्ताव सदन में पेश किया. डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परम्परा रही है. कांग्रेस ने स्पीकर की गैर-मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर नियुक्त ना करने पर सवाल उठाए. जिसपर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजजू ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से ध्यान भटकाने के आरोप लगाए.गौरव गोगोई ने अविस्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सदन में हंगामा के लिए जनता विपक्ष को माफ नहीं करेगी. विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाते समय ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ तरीके से काम किया.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक प्रस्ताव सदन में पेश किया. डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परम्परा रही है. कांग्रेस ने स्पीकर की गैर-मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर नियुक्त ना करने पर सवाल उठाए. जिसपर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजजू ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से ध्यान भटकाने के आरोप लगाए.गौरव गोगोई ने अविस्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि देश का नेतृत्व कमजोर है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सदन में हंगामा के लिए जनता विपक्ष को माफ नहीं करेगी. विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाते समय ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ तरीके से काम किया.